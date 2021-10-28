Молодые научные сотрудники Челябинской области могут получить по миллиону рублей из регионального бюджета на приобретение жилья, передает корреспондент Первого областного информационного агентства. Соответствующий законопроект 28 октября был принят в первом чтении депутатами Законодательного собрания.
Как сообщил докладывавший депутатам о новом законе министр образования региона Александр Кузнецов, проект — инициатива губернатора Алексея Текслера, призванная удержать в регионе перспективные научные кадры. По словам министра, на выплаты могут рассчитывать молодые ученые, имеющие стаж в профильных организациях Челябинской области не менее трех лет. После получения выплаты они обязуются отработать в регионе не менее пяти лет.
В бюджете региона уже предусмотрены средства на поощрение научных сотрудников: 15 миллионов рублей на 2021 год, по 67 миллионов — на 2022-й и 2023-й. Таким образом, в ближайшие два с небольшим года помощь в приобретении жилья могут получить почти полторы сотни ученых.
Напомним, в Челябинской области вообще уделяется серьезное внимание развитию науки в регионе: летом на федеральном уровне было принято решение о строительстве в Челябинске межвузовского кампуса, кроме того, в регионе создан консорциум вузов и открыто представительство Российской академии наук.