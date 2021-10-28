Молодые ученые Южного Урала получат по миллиону на жилье

Эта инициатива губернатора Алексея Текслера в первом чтении принята депутатами ЗСО

Молодые научные сотрудники Челябинской области могут получить по миллиону рублей из регионального бюджета на приобретение жилья, передает корреспондент Первого областного информационного агентства. Соответствующий законопроект 28 октября был принят в первом чтении депутатами Законодательного собрания.



Как сообщил докладывавший депутатам о новом законе министр образования региона Александр Кузнецов, проект — инициатива губернатора Алексея Текслера, призванная удержать в регионе перспективные научные кадры. По словам министра, на выплаты могут рассчитывать молодые ученые, имеющие стаж в профильных организациях Челябинской области не менее трех лет. После получения выплаты они обязуются отработать в регионе не менее пяти лет.

В бюджете региона уже предусмотрены средства на поощрение научных сотрудников: 15 миллионов рублей на 2021 год, по 67 миллионов — на 2022-й и 2023-й. Таким образом, в ближайшие два с небольшим года помощь в приобретении жилья могут получить почти полторы сотни ученых.

Напомним, в Челябинской области вообще уделяется серьезное внимание развитию науки в регионе: летом на федеральном уровне было принято решение о строительстве в Челябинске межвузовского кампуса, кроме того, в регионе создан консорциум вузов и открыто представительство Российской академии наук.