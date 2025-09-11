Молодые кадры привлекут на работу к мировым судьям Челябинской области выплатами

Это один из последних законов, принятых депутатами 7‑го созыва ЗСО

Молодые квалифицированные кадры привлекут на работу к мировым судьям в Челябинской области выплатами. Решение о социальной поддержке приняли на 70‑м внеочередном заседании Законодательного собрания Челябинской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Южноуральцы, заключившие договор на целевое обучение с профильным исполнительным органом власти, будут получать ежемесячную выплату. В 2025—2026 учебном году ее размер составит 2484 рубля с учетом районного коэффициента. Это уровень государственных академических стипендий.

В аппарате мировых судей могут работать помощники, секретари заседаний, специалисты по делопроизводству, архиву, сайту.

Предусмотрены расходы областного бюджета в 2025 году в размере 49,68 тысячи рублей, в 2026—2028 годах — по 124,20 тысячи за счет средств Главного управления юстиции Челябинской области.