Минприроды РФ обяжет промышленников создавать ликвидационные фонды

О нюансах законопроекта министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов рассказал в большом интервью РБК

Минприроды совместно с Росприроднадзором и Ростехнадзором разработало законопроект, обязывающий собственников опасных промышленных производств, в том числе металлургических заводов и объектов животноводства и птицеводства, заранее создавать ликвидационные фонды. Подробности нового закона Александр Козлов рассказал в интервью РБК.



По словам главы Минприроды РФ, новшество дополняет прежние законы, обязывающие промышленников ликвидировать накопленный экологический вред. Собственники должны предусмотреть план ликвидации, в том числе экологический аудит и финансирование, за пять лет до конечного цикла деятельности предприятия. В противном случае потенциальные загрязнители будут наказаны рублем: Росприроднадзор тогда получит право обратиться в суд, до уплаты компенсационного платежа будет приостановлена выплата дивидендов.

«Я не хочу обидеть ни в коей мере людей, которые занимаются бизнесом, содержат рабочие места и платят налоги. Но некоторые акционеры банкротят предприятие заранее либо продают объекты, несущие опасность для окружающей среды, разным физическим лицам и подставным юридическим лицам, и это становится ничейным и бесхозным. Коллеги из бизнеса говорят: „Нельзя с самого начала предприятия уже откладывать на похороны“. Но в данном случае никто не хочет трогать деньги. Мы считаем, что предприятие должно это делать самостоятельно, предусматривая это в своих планах», — цитирует РБК Александра Козлова.

Законопроект будет в ближайшее время внесен для утверждения в Госдуму. Разработчики постарались предусмотреть хитрость промышленников, которые начнут операцию по продаже своего бизнеса за шесть лет до окончания деятельности предприятия, а кроме того — заранее защитить интересы организаторов новых производств. Ведь, как объяснил Александр Козлов, откладывание денег в ликвидационный фонд обязательно скажется на росте себестоимости продукции заводов или птицефабрик-новичков, то есть они окажутся неконкурентоспособны по сравнению с ветеранами бизнеса.

Отметим, вступление в силу нового закона имеет прямое отношение к Челябинской области: ведь на Южном Урале серьезно развиты прежде всего металлургическая промышленность, производство мяса и птицы — то есть предприятия, представляющие серьезную угрозу для экологии региона.