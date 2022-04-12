На утреннем брифинге о ходе специальной военной операции на Украине Министерство обороны РФ заявило об уничтожении высокоточными ракетами защищенного ангара с авиатехникой в Хмельницкой области Украины. Также были поражены склады с боеприпасами в Хмельницкой и Киевской областях.
Также из главного:
• Российской авиацией поражены 32 военных объекта, среди них ЗРК «Бук-М1», радиолокатор С-300, командный пункт и 18 районов сосредоточения боевой техники.
• Средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата.
• В Мариуполе ударами авиации и артиллерии сорвана попытка группы украинских военнослужащих численностью до 100 человек прорвать окружение и покинуть город в северном направлении.
• Всего с начала операции уничтожены 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 443 беспилотника, 2139 танков и других боевых бронемашин, 241 установка РСЗО, 917 орудий.