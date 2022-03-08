Минобороны РФ: жители Украины сообщают о зверствах националистов, убийствах, насилии и незаконных арестах

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков провел брифинг о ситуации на Украине

Министерство обороны РФ провело брифинг по ситуации на Донбассе по данным на вечер, 8 марта. По данным ведомства боевики батальонов территориальной обороны удерживают в заложниках более 4,5 миллионов мирных граждан, а также около двух тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места.

Как сообщает Минобороны РФ, из предложенных украинской стороне десяти гуманитарных маршрутов Киев подтвердил только один, из города Сумы. По нему в Полтаву были эвакуированы 723 человека, в том числе иностранцы. При этом любые попытки выхода через гуманитарные коридоры в РФ жестоко пресекаются националистами.

«Официальные представители киевской власти и мэры городов получили установки не допустить ни одной попытки эвакуации в Российскую Федерацию. Россия не может передать Украине базу данных желающих эвакуироваться в РФ, опасаясь расправ над ними», — говорится в заявлении Минобороны России.

По данным ведомства, Россия без участия Украины эвакуировала свыше пяти тыс. человек из опасных зон ДНР, ЛНР и Украины. Однако желающих покинуть опасную территорию гораздо выше — к российской стороне обратились более двух млн граждан Украины и иностранцев с просьбой об эвакуации.