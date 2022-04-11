Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине ЗРК С-300

По данным ведомства, комплексы поставила Украине одна из европейских стран

Министерство обороны РФ на очередном брифинге о ходе специальной военной операции на Украине сообщило об уничтожении на окраине Днепропетровска техники дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300, включая четыре пусковые установки, а также до 25 человек личного состава. Комплексы поступили на Украину от одной из европейских стран, уточнили в ведомстве.

Также из главного на брифинге:

• Ракетами воздушного базирования уничтожена база ремонта вооружения и военной техники украинских ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» и «ОСА-АКМ».

• В районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, в районе Успеновки — радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.

• В Донецкой области уничтожены девять танков, пять самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и более 60 единиц живой силы.

• В районе Изюма сбиты два самолета Су-25.

• Уничтожены три беспилотных летательных аппарата, а также один БПЛА «Валькирия».

• В Херсонской области огнем из стрелкового оружия сбит военный вертолет Ми-24.

• Авиацией ВКС РФ поражены 78 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции ЗРК ближнего действия, четыре склада боеприпасов, 58 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.