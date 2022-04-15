Минобороны РФ заявило об освобождении меткомбината в Мариуполе

Ведомство сообщило об этом сегодня утром

В городе Мариуполе в результате наступательных действий полностью освобожден металлургический комбинат имени Ильича, сообщило сегодня Министерство обороны РФ на очередном брифинге о ходе спецоперации на Украине.

Также из главного:

• В результате ракетного удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

• Средствами ПВО в Черниговской области сбит украинский вертолет Ми-8. В Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27. Также сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

• Ракетами воздушного базирования поражены семь объектов противника. Среди них — пусковая установка тактических ракет «Точка-У», скопления военной техники и вооружения, склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.

• В Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании. Также нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, в том числе: 12 пунктам управления, 176 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. Подавлено 12 огневых позиций артиллерии.

• Оперативно-тактической авиацией уничтожены 13 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники.

• Армейской авиацией уничтожены скопления живой силы и военной техники, в том числе три опорных пункта, девять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.