Минобороны РФ: за ночь на Украине уничтожены 12 объектов противника

Цели были поражены высокоточным оружием

В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 военных объектов на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ на утреннем брифинге о ходе специальной военной операции на Украине.

В числе пораженных объектов: два склада ракетно-артиллерийского вооружения, истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

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• Авиацией поражены 48 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также 48 районов сосредоточения украинской боевой техники.

• Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов.

• В ходе операции по освобождению города Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.