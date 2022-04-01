Минобороны РФ: войска ЛНР и России продолжают уничтожение 57‑й бригады ВСУ

За ночь уничтожены 40 украинских националистов

Специальная военная операция на Украине продолжается полным ходом. Как сообщил на очередном брифинге пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков, самые активные боевые действия идут на окраинах Кременной и Метелкино.



По словам генерал-майора Конашенкова, за ночь тут уничтожены до 40 военнослужащих украинской 57-й мотопехотной бригады, артиллерийская батарея, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля различного назначения.

На других направлениях Российские вооруженные силы продолжают уничтожение военной инфраструктуры высокоточным оружием и авианалетами. Ракетные удары уничтожили пять складов боеприпасов и РАВ в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке, взорван также склад ГСМ.

Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ атаковала 52 военных объекта Украины. Уничтожены три командных пункта, три реактивные системы залпового огня, ЗРК «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения ЗРК С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ.

Средства ПВО российских Воздушно-космических сил сбили в районе Любимовки украинский вертолет Ми-8. Над Лисичанском, Донецком, Черниговом, Новомихайловским сбиты семь БПЛА, в районе Ваховки — ударный беспилотник «Байрактар ТБ-2».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 боевых самолета и 81 вертолет ВСУ, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки РСЗО, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, 1711 специальных военных автомобилей.