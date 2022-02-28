Минобороны РФ: в военной операции от российских ВС участвуют только офицеры и контрактники

Ведомство подчеркивает, что срочников на Донбассе нет

Минобороны РФ провело брифинг по ситуации на Донбассе на вечер 28 февраля. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что в военной операции от российских войск участвуют только офицеры и контрактники — срочников на Донбассе нет.

Кроме того Игорь Конашенков отметил, что РФ не начинала военные действия на Украине, она их завершает. Завершается блокирование города Мариуполь. Населенные пункты, перешедшие под контроль российских ВС, продолжают жить в обычном режиме.

«Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт. Большинство администрация городов, по договоренности с командованием российских войск, осуществляет совместное обеспечение правопорядка для поддержания мирной жизни», — пояснил Игорь Конашенков.

Он также отметил, что планомерное уничтожение жителей Донбасса шло 8 лет — в ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек, сотни детей.

«Этому было необходимо положить конец», — резюмировал представитель Минобороны.