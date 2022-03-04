Минобороны РФ: В Харькове готовится провокация с участием западных журналистов

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков провел брифинг о ситуации на Украине

Минобороны РФ провело брифинг по ситуации на Донбассе на вечер 4 марта. Пресс-секретарь Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил, что что в Харькове готовится провокация с участием западных журналистов.



По подтвержденным данным в частном секторе Киевского района на улице Жилярди между домами размещены реактивные системы залпового огня. Установки готовы к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города.

«Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам», — поясняет пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, представитель ведомства отметил, что отступающие на Донбассе подразделения националистов наносят ущерб критически важным объектам жизнеобеспечения.

«Наибольший урон подразделения националистов, образованные в Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят системам водоснабжения и энергетики на Донбассе. Цель отступающих — создать гуманитарную катастрофу», — поясняет Игорь Конашенков.

Сейчас Вооруженные силы РФ сейчас оказывают помощь жителям освобожденных населенных пунктов на Украине, в Херсон для местного населения ВС РФ доставили более 140 тонн продовольствия и медикаментов.

Представитель ведомства сообщил, что Россия продолжит оказывать оказывать помощь нуждающимся жителям Украины.