Минобороны РФ: Украина готовит видеофейки о геноциде собственного народа

Разведка располагает информацией как минимум о трех постановочных съемках для дискредитации России

Украинский центр психологических операций готовит фейковые видео о расстрелах мирных жителей русскими солдатами. Такова главная новость, озвученная на очередном брифинге о ходе спецоперации на Украине пресс-секретарем Минобороны РФ Игорем Конашенковым.



«По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун в 23 километрах северо-западнее Киева военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских войск мирных жителей — для последующего распространения через западные СМИ. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах», — заявил Игорь Конашенков.

Конашенков также рассказал о ходе боевых действий. Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очакова уничтожен центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников. Одновременно ракетами «воздух — земля» уничтожены четыре хранилища топлива для снабжения ВСУ в районах Кременца, Черкасс, Новомосковска, Запорожья.

В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины. В их числе 8 командных пунктов и узлов связи, 1 радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, 1 пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», 6 складов с боеприпасами и 2 склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.