СБУ заминировала городскую больницу в Днепропетровске и планирует подорвать ее во время пролета российского самолета

Пресс-секретарь ведомства рассказал о ходе спецоперации в новом брифинге

На брифинге Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации на Украине на вечер 18 марта сообщили новую информацию. Как сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков, СБУ заминировала городскую больницу в Днепропетровске и планирует подорвать здание во время пролета над городом российского самолета.



Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили стоянку с боевыми самолетами на авиазаводе Львова и склады оружия завода в пригородах Николаева и Вознесенска.

В заявлении Минобороны сообщили, что за прошедший день оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожила 54 военных объекта Украины, также ПВО сбили украинский беспилотник.

Представитель ведомства отметил, что всего с начала операции ВС РФ уничтожили 184 беспилотника, 1 412 танков и бронемашин, 142 установки реактивных систем залпового огня.