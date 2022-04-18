Минобороны РФ: российская авиация уничтожила хранилища ГСМ и боеприпасов ВСУ

Публикуем брифинг Минобороны РФ на вечер 17 апреля

Днем 17 апреля российские военные уничтожили хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов и склады ракетно-артиллерийского вооружения. Также за день поражено 113 военных объектов Украины, сообщил вечером 17 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов», — уточнил он.

Оперативно-тактическая авиация за день уничтожила 44 военных объекта Украины, в том числе два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Авдеевка; три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Завгороднее и Протопоповка; 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

По словам Конашенкова, ракетные войска поразили еще 113 военных объектов Украины, среди которых 103 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские батареи и два склада горюче-смазочных материалов.

Также ВС РФ сбили в воздухе украинский беспилотник и два самолета МиГ-29.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники.