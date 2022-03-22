Минобороны РФ: пять бригад ВСУ под угрозой уничтожения

Только в ночь на 22 марта боевые вертолеты ВС России уничтожили 17 единиц бронетехники противника

Войска России, ДНР и ЛНР продолжают наступательные действия на Украине, сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков. По словам генерал-майора, на утро 22 марта под угрозой уничтожения в разных районах оказались пять бригад ВСУ.



Российские военные продвинулись на 6 километров и овладели населенным пунктом Урожайное, они ведут бои с 128-й отдельной горно-штурмовой бригадой ВС Украины.

Донецкие ополченцы вклинились на 4 километра в оборону 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведут бой за населенные пункты Каменка, Новоселовка вторая, Верхнеторецкое. На другом направлении уничтожены рота 53-й отдельной механизированной бригады и подразделения отдельного штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Взяты Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка. За день уничтожены три танка, 4 БМП, 4 орудия полевой артиллерии.

Народная милиция Луганской республики установила контроль над населенными пунктами Калиново, Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское. Идут бои с подразделениями 30-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Уничтожены более 40 человек личного состава и пять военных автомобилей повышенной проходимости противника.

Активно действует российская авиация. По словам Конашенкова, за сутки летчики нанесли удары по 137 военным объектам Украины. В числе пораженных целей — 6 пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, зенитно-ракетный комплекс, 8 складов ракетно-артиллерийского вооружения, 101 место скопления боевой техники. ПВО РФ сбили в воздухе 14 беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Группа «ночных охотников» на вертолетах Ка-52 и Ми-28Н уничтожила 9 танков, 7 БМП и БТР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 230 БПЛА, 181 ЗРК, 1528 единиц бронетехники, 154 установки РСЗО, 602 орудия полевой артиллерии и миномета, 1312 специальных военных автомобилей.