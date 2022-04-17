Минобороны РФ: потери украинской армии составляют более 23 тысяч человек

Публикуем брифинг Минобороны РФ на вечер 16 апреля

Городская территория Мариуполя полностью зачищена от нацистов, наемников и ВСУ, количество укрывшихся на металлургическом комбинате «Азовсталь» не превышает 2,5 тысячи человек. Более четырех тысяч военных и нацистов ВС РФ уничтожили днем 16 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования „Азов“ (запрещена в РФ), иностранных наемников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината „Азовсталь“. Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться. Общая численность укрывшихся на „Азовстали“ украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тысячи человек»,— сообщил он.

По словам Конашенкова, в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находилось около 8100 военных, среди которых несколько нацистских формирований, иностранные наемники, отдельные бригады морской пехоты ВСУ, территориальной обороны и другие. 16 апреля более четырех тысяч человек были уничтожены. Всего за все время спецоперации сдались 1464 украинских военнослужащих.

«Поэтому недавние заявления Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2,5-3 тысячи, — обычная для него ложь. Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек»,— уточнил Конашенков.

Также 16 апреля было уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово и Новобахмутовка. В результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.

Кроме того, российские вооруженные силы уничтожили 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники, сбили в воздухе в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения с Запада, а также поразили 317 военных объектов Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2158 единиц специальной военной автомобильной техники.