Минобороны РФ: Пентагон разрабатывал на Украине новые штаммы сибирской язвы

На солдатах ВСУ американцы планировали испытывать незарегистрированные лекарства

Пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков на очередном брифинге рассказал о новых данных, полученных из захваченных на Украине документов об американских биологических исследованиях. Новая информация доказывает, что биопроекты UP действительно разрабатывались и утверждались в Минобороны США.



«Минобороны РФ продолжает изучение документов, полученных от сотрудников украинских биологических лабораторий, об исследовательской деятельности США на Украине. Экспертами российских войск РХБЗ в ходе исследования документов открыты новые факты, доказывающие непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. В ближайшее время мы представим оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект UP-2, о котором мы уже рассказывали, разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне. Основной целью проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины. Данная работа предусматривала отбор образцов патогенов в старых скотомогильниках для получения новых штаммов сибирской язвы. Вместе с тем эксперименты Пентагона не ограничивались разработкой опасных инфекций. Так, например, законтрактованной Минобороны США фармацевтической фирмой прорабатывалось проведение испытаний незарегистрированных медицинских препаратов именно на украинских военнослужащих. Об этих и других документально подтвержденных фактах в ближайшее время мы расскажем на специальном брифинге», — заявил Игорь Конашенков.

Генерал-майор Конашенков также рассказал о ходе боевых действий. Российские войска к утру 24 марта полностью взали под контроль город Изюм в Харьковской области.

Вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам ВСУ нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате уничтожены 13 пусковых установок ЗРК, в том числе 9 С-300 и 4 «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка южнее Киева. В Бахмуте (Донецкая область) ракеты накрыли штаб воинского соединения и склад РАВ украинских вооруженных сил, в Лисичанске — временный пункт дислокации националистического батальона.

Пилоты оперативно-тактической и армейской авиации ВС РФ за ночь поразили 60 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта, две установки РСЗО, 4 склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и боевой техники. Средствами ПВО в районах Старой Михайловки и Харькова уничтожены два украинских беспилотника.

Всего с начала операции уничтожены 257 БПЛА, 202 зенитно-ракетных комплекса, 1572 танка и другой бронетехники, 160 установок РСЗО, 633 полевых орудия и миномета Украины.