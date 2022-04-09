Минобороны РФ: националисты готовят провокацию против России в Ирпене

Публикуем брифинг Минобороны РФ на утро 9 апреля

Минувшей ночью российские вооруженные силы уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области. ВС РФ поражено 85 военных объектов Украины. Как сообщил утром 9 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в массовых убийствах мирных жителей.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области. В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения. Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка»,— сообщил он.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России и ракетные войска поразили 85 военных объектов Украины, среди которых три установки реактивных систем залпового огня, два пункта управления, полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, четыре самоходных артиллерийских орудия, два склада материально-технического обеспечения и четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

По словам Игоря Конашенкова, по подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей и организовать постановочную сцену с уничтожением якобы российской разведывательной группы, прибывшей в Ирпень для убийства свидетелей военных преступлений России. Материалы затем собираются распространить через западные СМИ.

«Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад»,— подчеркнул Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.