Минобороны РФ: нацбаты воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций

По коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель

Националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для перегруппировки и укрепления занимаемых позиций. украинская сторона не стана продлевать «режим тишины», поэтому ВС РФ продолжат наступление, об этом пресс-секретарь Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков заявил на брифинге по ситуации на Донбассе на вечер 5 марта.



Официальный представитель ведомства отметил, что нацбаты на территории Мариуполя и Волновахи не дают мирным жителям уйти по гуманитарным коридорам.

«По коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель, националистические батальоны использовали „режимом тишины“ да укрепления позиций. В связи с нежеланием украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать „режим тишины“ наступательные действия с 18 часов московского времени возобновлены», — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Кроме того Игорь Конашенков сообщил, что на сегодня Вооруженные силы РФ уничтожили 2 119 объектов военной инфраструктуры Украины.

«Среди уничтоженных объектов: 74 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 108 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, „Бук М-1“ и „Оса“, а также 68 радиолокационных станций», — сообщил Игорь Конашенков.

Также пресс-секретарь МО РФ отметил, что ВС РФ уничтожили 69 самолетов на земле и 21 самолет в воздухе, 748 танков и других боевых бронированных машин, 76 реактивных систем залпового огня, 274 орудия полевой артиллерии и минометов.