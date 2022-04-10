Минобороны РФ: Киев попытался вывести главарей нацистов из Мариуполя

В очередной раз операция прошла безуспешно

Украинские власти попытались эвакуировать нацистских главарей из Мариуполя по морю на сухогрузе, однако операция провалилась: российские корабли нанесли удар по судну, экипаж подтвердил готовность выполнять все требования ВС РФ, сообщил вечером 9 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, вечером 8 апреля украинский сухогруз «Апачи», приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал из Таганрогского залива к Керченскому проливу. Затем он резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт «Мариуполь».

«На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь. Предупредительная артиллерийская стрельба, выполненная двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна, не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза. Во время движения к порту Мариуполь судно вело радиообмен, передавая сообщения „Я „Маньяк“, иду к тебе“. При этом на берегу наблюдались сигнальные костры»,— рассказал Игорь Конашенков.

Для блокирования судна корабль Черноморского флота и пограничные сторожевые корабли открыли артиллерийский огонь, в кормовой части судна произошел пожар, после чего сухогруз лег в дрейф и вышел на связь с пограничными кораблями. Пострадавших в результате обстрела нет.

В течение дня 9 апреля оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 65 украинских военных объектов Украины, среди которых четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники. Российские военные противовоздушной обороны сбили в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мариуполь, Калининское и Сахновщина.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники.