Минобороны РФ: госбезопасность Украины готовит массовые убийства в Одесской области

Очередная провокация, по версии российских военных, направлена на дискредитацию России в глазах мирового сообщества

Руководство министерства обороны России выступило со срочным заявлением: по данным МО РФ, украинская госбезопасность (СБУ) готовит чудовищную провокацию для обвинения россиян в массовых убийствах жителей Одесской области.



Как следует из текста заявления Минобороны, в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих и произвести демонстративный расстрел местных жителей.

«Фото- и видеоматериалы этой акции с якобы „бесчинствами русских“ для незамедлительного циничного раскручивания фейков будут опубликованы украинскими и западными информационными агентствами. Готовящаяся провокация украинских властей демонстрирует их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствует о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», — говорится в заявлении Минобороны.

Россия также предупреждает «цивилизованный Запад» о наличии оперативной доказательной базы по планам Киева.

Вторая часть заявления касается судьбы украинских националистов, блокированных в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь». Российские военные в очередной раз предлагают боевикам и иностранным наемникам прекратить боевые действия и сложить оружие. Всем сдавшимся гарантируется жизнь.

Предлагается с 13 часов московского времени 19 апреля установить связь между украинской и российской сторонами, с 13:30 мск — включить «режим тишины» и сигнализировать об этом, подняв флаги по периметру «Азовстали» (белые для националистов, красные для военнослужащих РФ и ЛДНР). С 14 часов предполагается выход украинских подразделений и наемников с территории комбината.

«Обращаемся ко всем военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам — при циничном отношении киевских властей всех вас ждет незавидная участь. Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши „кураторы“ не заставляли вас воевать за идеи нацизма. Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе», — резюмируют в Минобороны РФ.

Текст заявления передан в ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного креста и другие международные организации.