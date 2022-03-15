Минобороны РФ будет наносить точечные удары по иностранным наемникам на Украине

Российские военные поразили 86 объектов вооруженных сил противника

На брифинге министерства обороны РФ сообщили последние новости о ходе проведения спецоперации на Украине. Как рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ высокоточным оружием поразили крупный склад боеприпасов на территории завода «Антонов» в Киеве.

По словам Игоря Конашенкова, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили 86 объектов украинских вооруженных сил. ВС РФ примут меры в отношении предприятий ОПК, которые националисты используют для восстановления вооружений, в ответ на удар по Донецку.

Кроме того, по заявлению минобороны, «ответственность за гибель иностранных наемников на Украине лежит на руководстве их государств». ВС РФ известны места нахождения иностранных наемников на Украине, по ним будут наноситься точечные удары.