Минобороны РФ: более 1000 украинских морпехов сдались в плен

В том числе 162 офицера

В Мариуполе сложили оружие и сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Украины, включая 162 офицеров. Об этом сообщило Министерство обороны РФ на очередном брифинге о ходе специальной военной операции на Украине.

Также из главного:

• Ракетами морского и воздушного базирования уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения, на военном аэродроме Миргород уничтожены четыре вертолета.

• Поражены 46 военных объектов, среди которых: два пункта управления и радиолокационная станция, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения боевой техники.

• Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата.

• Ракетными войсками и артиллерией поражено 693 цели противника, из них: 676 скоплений личного состава и техники, 11 пунктов управления, 5 складов материально-технического обеспечения.