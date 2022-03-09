Минобороны РФ: 90% украинских военных аэродромов выведено из строя

Официальный представитель ведомства рассказал о ходе спецоперации

В ходе специальной операции на Украине Вооруженные силы РФ вывели из строя 90% военных аэродромов ВСУ, на которых базировался основной состав боевой авиации страны. Об этом пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил на брифинге по ситуации в Донбассе на вечер 9 марта.



Как сообщает официальный представитель ведомства, Вооруженные силы РФ за время спецоперации уничтожили 2 786 объектов военной инфраструктуры Украины. Российские ВКС на земле и в воздухе уничтожили 89 украинских боевых самолетов и 57 вертолетов.

За время проведения операции вооруженными силами России уничтожен 137 ЗРК ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125. Это более 90% от имеющихся в боевом составе зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности.



По данным Минобороны РФ, уничтожен 81 радиолокационный пост украинских ПВО, что привело к потере боевого управления авиацией и ПВО Украины.

«Украинская система ПВО носит уже „очаговый характер“ и не может существенно противодействовать российской авиации», — заявил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Сейчас Минобороны РФ фиксирует только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации, а информацию о воздушной обстановке Украина получает за счет самолетов E-3A, которые дежурят в воздушном пространстве Польши.