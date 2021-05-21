Министры Челябинской области отчитались о доходах

Самый высокий заработок оказался у главы министерства культуры

Руководители органов исполнительной власти Челябинской области сдали декларации о доходах за 2020 год. Первое областное информагентство проанализировало заработки министров, опубликованные на сайте правительства региона. На первом месте по доходам оказался руководитель минкультуры Алексей Бетехтин.



Алексей Валерьевич за 2020 год заработал 6,429 миллиона. Он владеет автомобилем Haval F7, двумя земельными участками и жилым домом. Жена Бетехтина заработала за год 1,176 миллиона, у нее в собственности участок, дом и квартира.

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева получила за год 5,829 миллиона, «Мерседес», в ее собственности земельный участок в полторы тысячи «квадратов», квартира и треть доли в еще одной.

Министр финансов Андрей Пшеницын отчитался о доходе в 4,993 миллиона рублей. В собственности у Андрея Вадимовича автомобиль Range Rover, земельный участок и две квартиры.

Глава минэкологии Сергей Лихачев показывает доход в 4,008 миллиона. Сергей Федорович владеет половинной долей в квартире площадью 74 квадратных метра.

Недавно назначенный министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе в прошлом году работал на другом месте. Его доход составил 3,635 миллиона. У Юлия Соломоновича в собственности автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota RAV4, маломерное судно Yamaran T 360, подвесной лодочный мотор Yamaha 51037085 и прицеп МЗСА 817715, четыре земельных участка, жилой дом, дача, две квартиры и половинная доля еще в одной. При этом недвижимость и земля куплены в кредит, который Элбакидзе до сих пор выплачивает. У супруги доход составил 2,094 миллиона, в ее собственности BMW Х6, четыре земельных участка, два дома и три квартиры.

Алексей Нечаев, министр дорожного хозяйства и транспорта, заработал 3,88 миллиона. Алексей Сергеевич ездит на ВАЗ-21061 и Nissan Pathfinder, имеет маленький (20 «квадратов») земельный участок, две квартиры и гараж. Супруга Нечаева заработала 506 тысяч, недвижимости или транспорта на ней не числится.

Александр Богашов, министр имущества Челябинской области, отчитался о доходе в 3,433 миллиона. Супруга министра имущества заработала за год 15 тысяч рублей, у нее в собственности Nissan X-Trail и четверть доли в квартире.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин указал в декларации доход в 3,272 миллиона. Он владеет автомобилем Nissan Almera Classic, пятой частью земельного участка и долями в двух квартирах вместе с супругой. Жена Кобылина заработала 691 тысячу рублей.

В собственности у министра здравоохранения Юрия Семенова два автомобиля «Ауди» (Q5 и A6), его доход за 2020 год — 4,11 миллиона рублей.

Александр Кузнецов, министр образования, владеет автомобилями Kia Cerato и Lada Vesta GFK 440 и квартирой. Его заработок составил 4,01 миллиона рублей.

У министра социальных отношений Ирины Буториной в собственности автомобиль Hyundai Creta и четверть доли в квартире, доход составил 3,952 миллиона.

Игорь Фетисов, министр информационных технологий и связи, указывает в декларации заработок в 3,338 миллиона, автомобиль Citroen C-Crosser и две квартиры в общей совместной с женой и детьми собственности. Супруга Игоря Борисовича сообщает о доходе в 966 тысяч рублей.

У министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяны Кучиц есть квартира и доли в двух земельных участках, ее доход — 3,699 миллиона.

Павел Рыжий, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов, сообщил о заработке в 4,602 миллиона, наличии BMW X3, трех участков, жилого дома, гаража и бани. У супруги Павла Анатольевича доход чуть больше 230 тысяч, в собственности — BMW X1.

Меньше коллег заработал министр физической культуры и спорта Максим Соколов: 1,847 миллиона рублей. Его жена принесла в семейный бюджет 819 тысяч. В собственности главы спортивного ведомства гараж и и автомобиль Kia Sorento, квартира — пополам с супругой.