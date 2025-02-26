Министром финансов Челябинской области назначен Иван Родионов

В ведомстве он работает более 20 лет

Иван Родионов назначен на должность министра финансов Челябинской области. От ранее замещаемой должности замминистра он освобожден. Постановление о его назначении накануне, 25 февраля, подписал губернатор Алексей Текслер.

Ивану Родионову 42 года. Он родился в Челябинске. Имеет два высших образования: по специальностям «Юриспруденция» и «Финансы и кредит».

В министерстве финансов Челябинской области Иван Родионов работает с 2004 года. Сначала он занимал должность ведущего специалиста отдела бюджетного планирования управления бюджетной политики, в 2006 году стал главным специалистом отдела. В 2008-м его назначили замначальника отдела, а уже через два года — начальником. С июня 2015 года по январь 2025-го был заместителем министра, с 10 января исполнял обязанности главы ведомства.

В 2024 году Ивану Родионову присвоили почетное звание «Заслуженный экономист Челябинской области». Поощрен рядом наград и благодарственных писем.