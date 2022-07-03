Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской Народной Республики

ВС РФ установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами

Сегодня, 3 июля, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики»,— заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, в результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики установлен полный контроль над городом Лисичанск и близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине после обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи.