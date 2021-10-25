Министр экологии Челябинской области уволен и тут же принят обратно на работу

Сергей Лихачев достиг предельного возраста пребывания на госслужбе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о расторжении служебного контракта с региональным министром экологии Сергеем Лихачевым. Однако, как следует из текста документа, в отставку глава ведомства не уходит.



Напомним, на прошлой неделе Сергею Лихачеву исполнилось 65 лет — это предельный возраст для работы на государственной гражданской службе. Соответственно, уже 21 октября служебный контракт с министром был расторгнут. Однако уже с 22 числа с ним заключен новый, срочный договор: согласно этому документу, Сергей Федорович продолжит работать во главе экологического ведомства еще ровно год, до 22 октября 2022 года.