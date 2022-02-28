Министерство обороны РФ открыло коридор для эвакуации киевлян

На очередном брифинге министерства обороны России по ситуации на Украине пресс-секретарь МО РФ Игорь Конашенков рассказал о мародерах в столице Украины

Находящиеся в Киеве мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков. Об открытом коридоре для эвакуации гражданских рассказал пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.



«Руководство Украины и власти Киева, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что власти Киева используют жителей в качестве живого щита для националистов, которые разместили артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах Киева. Также объявляется, что якобы в столице Украины орудует группа российских диверсантов, а сам город блокирован. Реальная обстановка следующая: в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению. Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно. Гражданскому населению ничего не угрожает, российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам», — обратился к жителям столицы Украины Игорь Конашенков.

Также пресс-секретарь МО РФ сообщил, что ВКС России окончательно завоевали господство в воздухе над всей территорией Украины, и сообщил, что российские военные полностью контролируют территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Персонал АЭС продолжает работу и контролирует радиационный фон.

Группировка Донецкой народной республики при огневой поддержке российских войск установила контроль над Сухановкой, Хворостянкой, Артемом. Луганские ополченцы продвинулись еще на девять километров, взяли под контроль Новый Айдар и полностью блокировали Волноваху. Российские вооруженные силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар.

«Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин и станций наведения ЗРК С-300 и „Бук-М1“, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе. Всего с начала операции российскими силами поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 31 пункт управления и узел связи, уничтожены 314 танков и других боевых бронемашин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов», — сообщил Игорь Конашенков.