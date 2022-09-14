Михаил Похлебаев переходит на работу в снежинский Ядерный центр

Об этом уже бывший директор ПО «Маяк» сообщил на оперативном совещании

Уже бывший генеральный директор озерского ПО «Маяк» Михаил Похлебаев переходит на работу в Снежинск, в другое известное предприятие «Росатома». 13 сентября стало его последним днем в Озерске, сообщает пресс-служба комбината «Маяк».



По данным пресс-службы озерского предприятия, Михаил Похлебаев озвучил свои карьерные перспективы на оперативном совещании 13 сентября. Врио гендиректора на «Маяке» остается Андрей Порошин, заместитель гендиректора по экономике и финансам, а сам Похлебаев переезжает в другое ЗАТО Челябинской области — Снежинск. Его ждет кресло руководителя Российского федерального ядерного центра (ВНИИТФ имени академика Забабахина).

«Я благодарю коллектив „Маяка“ за добросовестный и плодотворный труд, за годы нашей совместной работы. Нам удалось многое! Выручка „Маяка“ за эти годы увеличилась практически в два раза. Вырос портфель заказов на основных производствах: речь о радиохимическом, приборно-механическом и радиоизотопном заводах. Мы исправно выполняли задачи по укреплению обороноспособности страны, и это тоже заслуга коллектива», — обратился Михаил Похлебаев к коллегам в Озерске.

Напомним, ранее Михаил Иванович сам подтверждал Первому областному информагентству факт своей отставки с «Маяка», однако о будущем месте работы не распространялся. В Озерске Похлебаев проработал более семи лет: в конце 2014 года был назначен врио директора, с апреля 2015-го был утвержден в этом статусе.