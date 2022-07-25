25 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина объявил о распределении между своими заместителями кураторства за критически важными для страны отраслями. Новые сферы ответственности достались трем вице-премьерам, сообщает пресс-служба правительства РФ.
По данным пресс-службы, наблюдение за развитием высокоскоростного транспорта вменено Андрею Белоусову.
Виктория Абрамченко будет курировать системы мониторинга состояния окружающей среды, разработки для сельского хозяйства и новинки в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций.
В смежной отрасли будет работать Марат Хуснуллин, он проконтролирует технологии предотвращения и ликвидации загрязнений среды.
Татьяне Голиковой достались генетика, биоинженерия, химическая и биологическая безопасность.
Александр Новак займется атомной и водородной энергетикой, декарбонизацией, интеллектуальными энергосистемами.
Дмитрий Чернышенко будет продвигать развитие искусственного интеллекта, наноматериалы и программное обеспечение.
Недавно ставший вице-премьером Денис Мантуров получил под свою руку технологический и атомный надзор, ракетно-космическую отрасль, связь, электронную компонентную базу и квантовые сенсоры.