Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами РФ высокотехнологичные отрасли

Семь заместителей главы кабмина будут отвечать за ноу-хау в разных сферах, от искусственного интеллекта до мониторинга воздуха

25 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина объявил о распределении между своими заместителями кураторства за критически важными для страны отраслями. Новые сферы ответственности достались трем вице-премьерам, сообщает пресс-служба правительства РФ.



По данным пресс-службы, наблюдение за развитием высокоскоростного транспорта вменено Андрею Белоусову.

Виктория Абрамченко будет курировать системы мониторинга состояния окружающей среды, разработки для сельского хозяйства и новинки в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций.

В смежной отрасли будет работать Марат Хуснуллин, он проконтролирует технологии предотвращения и ликвидации загрязнений среды.

Татьяне Голиковой достались генетика, биоинженерия, химическая и биологическая безопасность.

Александр Новак займется атомной и водородной энергетикой, декарбонизацией, интеллектуальными энергосистемами.

Дмитрий Чернышенко будет продвигать развитие искусственного интеллекта, наноматериалы и программное обеспечение.

Недавно ставший вице-премьером Денис Мантуров получил под свою руку технологический и атомный надзор, ракетно-космическую отрасль, связь, электронную компонентную базу и квантовые сенсоры.