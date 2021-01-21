Межнациональная дружба южноуральцев была отмечена на всероссийском уровне

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей высоко оценил работу Челябинской области в этом направлении

Челябинская область — регион многонациональный. На протяжении всей его истории люди разного происхождения, с разными культурами и традициями, живут здесь в мире и согласии. Представители разных народов с удовольствием знакомятся с обычаями соседей и делятся своими.

На тему межэтнического и межнационального взаимодействия жителей Южного Урала сегодня, 21 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообщался с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Московский гость высоко оценил опыт и работу региона в этом направлении.

«Показателем активной работы в этом направлении в прошлом году стало самое активное участие Челябинской области в конкурсе муниципальных практик. По нашей номинации пришло 9 заявок, вы оказались абсолютным лидером. Мы рассчитываем, что и в этом году придут какие-то новые интересные проекты», — отметил Игорь Баринов.

В частности руководитель Федерального агентства отметил проект южноуральцев по социальной адаптации детей иностранных граждан. Игорь Баринов отметил, что эта работа актуальна не только для такого крупного промышленного региона как Челябинская область, но и для всех субъектов страны. В целом вопросу межнациональных и межкультурных отношений федеральный чиновник отвел довольно важную роль.

«Этот опыт межэтнического и межкультурного общения позволяет уже на протяжении многих лет избегать каких-то больших конфликтов на почве межнациональной и межрелигиозной почве. Но тема межэтнического и межрелигиозного согласия важна не только для Челябинской области, она является ключевой для всей страны. Фактически в какой-то степени это элемент национальной безопасности», — отметил он.

Алексей Текслер в свою очередь отметил, что в Челябинской области особый акцент в работе делается на создание равных условий развития культурного направления всех народов, которые населяют Челябинскую область.

«Всего в регионе действует более 150 национально-культурных объединений, мы их поддерживаем, в том числе грантами. В 2020 году мы нарастили и будем продолжать наращивать грантовую поддержку в этом направлении в 2021 году. Мы помогаем культурным центрам, уделяем внимание вопросам развития языка, чтобы была возможность учить родной язык и обучаться на родном языке. Особое место занимает научно-практическая конференция „Расулевские чтения“, которая стала уже международной, на ней обсуждается, как народы могут и должны взаимодействовать на одной территории», — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметил губернатор Челябинской области и победу Троицка в федеральном конкурсе муниципальных практик. Город представил на суд жюри проект в номинации «Укрепление межнациональных связей», которую курировало ФАДН.

В окончании встречи Алексей Текслер и Игорь Баринов пришли еще к двум важным решением. Во-первых, собеседники обсудили предстоящую Всероссийскую перепись населения. Губернатор Челябинской области пообещал, что при ее проведении регион будет неукоснительно следовать всем рекомендациям, данным агентством. А во-вторых, было решено актуализировать соглашение, которое было заключено между правительством Южного Урала и ФАДН.