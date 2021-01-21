Место ушедшего в минздрав Тарасова в челябинской думе займет директор школы

Кандидатура Тамары Телелюевой согласована на заседании политсовета «Единой России»

Как сообщил Первому областному информагентству председатель совета депутатов Центрального района Александр Вышегородцев, мандат депутата городского уровня решено отдать Тамаре Телелюевой, районному парламентарию по избирательному округу № 15 и директору школы № 127. Утвердить Тамару Николаевну как представителя района в челябинской думе райсовет должен во вторник, 26 января.



Тамаре Телелюевой 67 лет, 127-й коррекционной школой для слабовидящих детей она руководит с 1992 года. Кроме того, в активе у опытного педагога — руководство фракцией «Единой России» в райсовете. В партии она уже 14 лет.

Напомним, Дмитрий Тарасов в конце декабря сдал депутатский мандат и перешел на работу в региональное министерство здравоохранение в должности заместителя главы ведомства. На новом месте он должен заниматься вопросами цифровизации системы: Тарасов не только врач (а в прошлом и областной «здравоохранительный» министр), но и опытный управленец и айтишник, в свое время он руководил еще и министерством информационных технологий.