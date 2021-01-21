Как сообщил Первому областному информагентству председатель совета депутатов Центрального района Александр Вышегородцев, мандат депутата городского уровня решено отдать Тамаре Телелюевой, районному парламентарию по избирательному округу № 15 и директору школы № 127. Утвердить Тамару Николаевну как представителя района в челябинской думе райсовет должен во вторник, 26 января.
Тамаре Телелюевой 67 лет, 127-й коррекционной школой для слабовидящих детей она руководит с 1992 года. Кроме того, в активе у опытного педагога — руководство фракцией «Единой России» в райсовете. В партии она уже 14 лет.
Напомним, Дмитрий Тарасов в конце декабря сдал депутатский мандат и перешел на работу в региональное министерство здравоохранение в должности заместителя главы ведомства. На новом месте он должен заниматься вопросами цифровизации системы: Тарасов не только врач (а в прошлом и областной «здравоохранительный» министр), но и опытный управленец и айтишник, в свое время он руководил еще и министерством информационных технологий.