Место Олега Голикова в ЗСО Челябинской области займет директор «Магнитостроя»

В областном отделении «Единой России» мандат депутата Заксобрания решили отдать Дмитрию Мельникову

Региональный политсовет «Единой России» в Челябинской области проголосовал за передачу мандата депутата ЗСО директору ОАО «Трест „Магнитострой“» Дмитрию Мельникову. Теперь это решение должно быть одобрено федеральным руководством партии, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального отделения ЕР.



«Сегодня прошло заседание регионального политсовета, его члены проголосовали за Мельникова. Документы отправлены в Москву, после их утверждения материалы будут переданы в избирком Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ЧРО «Единой России».

Напомним, в результате выборов в Госдуму 19 сентября вице-спикер ЗСО Челябинской области Олег Голиков в составе регионального партийного списка ЕР прошел в нижнюю палату федерального парламента. Свой мандат областного депутата он вскоре сдал, в ЗСО, таким образом, образовалось вакантное место.

В Законодательное собрание Челябинской области осенью 2020 года Голиков также прошел в партийном списке. После сдачи им мандата депутатом по очередности должен был стать следующий участник списка, заместитель директора снежинского РФЯЦ имени Забабахина Вадим Абакулов. Однако он от мандата отказался. После серьезных консультаций политсовет «Единой России» принял решение ввести в Законодательное собрание именно Дмитрия Мельникова. Последний, заметим, не новичок в депутатской работе: до последнего времени он занимал должность заместителя председателя представительного органа Магнитогорска.

Как сообщало Первое областное информагентство, в результате выборов в Госдуму фракция «Единой России» в Законодательном собрании Челябинской области потеряла двух депутатов: кроме Голикова в Госдуму прошел руководитель ЧТПЗ Владимир Павлов, выигравший выборы по одномандатному округу. Освобожденное им место займет победитель довыборов, которые, как ранее сообщал Первому областному информагентству председатель облизбиркома Сергей Обертас, пройдут в Единый день голосования в сентябре 2022 года.