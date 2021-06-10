Место арестованного замглавы челябинского Минстроя заняла чиновница из Сатки

Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации

На период отсутствия первого заместителя регионального министра строительства Ивана Белавкина губернатор Алексей Текслер назначил исполнять его обязанности Людмилу Алпатову, начальника управления инженерной инфраструктуры ведомства. И. о. первого заместителя подтвердила данные о назначении корреспонденту Первого областного информагентства.



Согласно тексту постановления губернатора, Людмила Алпатова будет исполнять обязанности первого заместителя весь период отсутствия Белавкина, за что получит положенную добавку к окладу. Сама Людмила Павловна заявила Первому областному информагентству, что ее функционал по большому счету не изменится.

Напомним, Иван Белавкин был задержан 3 июня сотрудниками СКР и ФСБ, в тот же день ему предъявили обвинение в получении взятки: по версии следствия, чиновник в 2020-м — начале 2021 года получил более миллиона рублей от некоего представителя коммерческой организации.

По данным пресс-службы Минстроя, Людмиле Алпатовой 37 лет, она имеет высшее образование по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», на госслужбе дослужилась до классного чина государственного советника Челябинской области 1 класса. Карьеру начинала в МУП «ПО „Рифей“», затем в ООО «Стройкомплекс». С 2005 года работала в Сатке, сначала на разных должностях в местном МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», затем в администрации района, где возглавляла профильное управление. В 2017 году перешла на работу в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.