На период отсутствия первого заместителя регионального министра строительства Ивана Белавкина губернатор Алексей Текслер назначил исполнять его обязанности Людмилу Алпатову, начальника управления инженерной инфраструктуры ведомства. И. о. первого заместителя подтвердила данные о назначении корреспонденту Первого областного информагентства.
Согласно тексту постановления губернатора, Людмила Алпатова будет исполнять обязанности первого заместителя весь период отсутствия Белавкина, за что получит положенную добавку к окладу. Сама Людмила Павловна заявила Первому областному информагентству, что ее функционал по большому счету не изменится.
Напомним, Иван Белавкин был задержан 3 июня сотрудниками СКР и ФСБ, в тот же день ему предъявили обвинение в получении взятки: по версии следствия, чиновник в 2020-м — начале 2021 года получил более миллиона рублей от некоего представителя коммерческой организации.
По данным пресс-службы Минстроя, Людмиле Алпатовой 37 лет, она имеет высшее образование по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», на госслужбе дослужилась до классного чина государственного советника Челябинской области 1 класса. Карьеру начинала в МУП «ПО „Рифей“», затем в ООО «Стройкомплекс». С 2005 года работала в Сатке, сначала на разных должностях в местном МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», затем в администрации района, где возглавляла профильное управление. В 2017 году перешла на работу в министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.