Мэром Озерска стал Сергей Гергенрейдер

Его избрали на собрании депутатов

Сергей Гергенрейдер отбросил приставку «и. о.» и стал главой Озерского городского округа. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Главу Озерска избрали сегодня на собрании депутатов. За это место боролись четыре кандидата: Максим Алушкин, Евгений Зайцев, Александр Бахметьев и сам Сергей Гергенрейдер. Каждый участник конкурса выступил с докладом о развитии округа. Сергей Гергенрейдер набрал 18 голосов из 20.

Напомним, Сергей Гергенрейдер исполнял обязанности главы после досрочной отставки Евгения Щербакова в мае этого года.

Также на этой неделе стал известен глава Златоуста. Депутаты выбрали Олега Решетникова, исполнявшего обязанности главы городского округа.