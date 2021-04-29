Мэрия Челябинска запретила коммунистам проводить первомайский митинг

Партия предполагает заменить массовое мероприятие одиночными пикетами

Администрация Челябинска отказала областному отделению КПРФ в проведении митинга-концерта на Алом поле, посвященного 1 Мая. Коммунисты в ответ опубликовали на своем сайте заявление бюро комитета реготделения, в котором анонсировали серию одиночных пикетов по всему городу.



«Свой отказ администрация объясняет тем, что в регионе ухудшается эпидемиологическая обстановка, связанная с COVID-19, и партия, как организатор, не сможет обеспечить ее участникам безопасность, поставив под угрозу здоровье наших граждан. При этом, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, администрация проводит 1 мая салют, смотреть который будет огромное количество людей, которых никто не будет контролировать на предмет соблюдения мер безопасности», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, партийцы заявляют, что в состоянии обеспечить участников митинга медицинскими масками и следить за соблюдением социальной дистанции.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе компартии, в связи с запретом на митинг активисты КПРФ намерены организовать в Челябинске серию одиночных пикетов 1 мая. Их участники будут раздавать газеты КПРФ, агитационные материалы и подарки к Международному дню солидарности трудящихся.

Напомним, ранее от проведения традиционных первомайских митингов и демонстраций отказались партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду» и ЛДПР.