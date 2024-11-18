Мэра Челябинска выберут 19 ноября

Выборы пройдут на внеочередном заседании Челябинской городской думы

В Челябинской городской думе 19 ноября депутаты соберутся на заседание. Основным вопросом, который они рассмотрят, будет избрание главы города.

Ранее по итогам отбора кандидатур конкурсной комиссией определились пять кандидатов на эту должность.

Кандидаты на должность главы города Челябинска: