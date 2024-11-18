В Челябинской городской думе 19 ноября депутаты соберутся на заседание. Основным вопросом, который они рассмотрят, будет избрание главы города.
Ранее по итогам отбора кандидатур конкурсной комиссией определились пять кандидатов на эту должность.
Кандидаты на должность главы города Челябинска:
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Светлана Мячкова, 43 года, генеральный директор ООО Логистический центр «Форвард»;
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Павел Урсаев, 52 года, исполнительный директор ООО «Транском»;
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Владимир Шамне, 50 лет, глава Калининского района города Челябинска;
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Павел Жолобов, 40 лет, заместитель генерального директора АО «Птицефабрика Челябинская», депутат ЗСО;
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Алексей Лошкин, 46 лет, временно исполняющий полномочия главы Челябинска.