Мэр Миасса возглавил местных единороссов

Григория Тонких утвердили на конференции городского отделения партии

Глава Миасса Григорий Тонких избран секретарем местного отделения «Единой России», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ЕР. Это уже пятый за неделю руководитель муниципалитета, ставший одновременно первым лицом партии.



Ранее миасских единороссов возглавлял депутат ЗСО Евгений Субачев. Напомним, в Челябинской области проходят отчетно-выборные конференции отделений ЕР, на которых решаются в том числе и кадровые вопросы. Как ранее сообщало Первое областное информагентство, за последнюю неделю секретарями местных отделений партии избраны глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов, глава Ленинского района Александр Орел, глава Троицкого района Тимур Мухамедьяров и глава Уйского района Вениамин Владельщиков.

«Нетрудно заметить, что районные отделения следуют тренду, заданному, еще когда губернатор Алексей Текслер зашел на руководство региональным отделением партии. Тогда начался масштабный процесс перезагрузки ЕР. Поэтапно были решены вопросы по политсовету и другим руководящим органам, перенарезали территории для партийных кураторов. На новом этапе вышли на работе с первичками. Эти действия направлены на усиление личной ответственности и вовлеченности глав муниципалитетов в местные дела. Если у областных властей есть понимание, что глава на месте сильный, ему предоставляется вот такой дополнительный партийный ресурс», — прокомментировал ситуацию политолог Александр Мельников.