«Мазда» перевернулась в центре Челябинска после наезда на снежный вал

Водитель не пострадал

В центре Челябинска 35-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и въехал в сугроб. От удара машина перевернулась, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Челябинска.

Авария произошла около четырех часов дня во вторник, 2 января, напротив дома № 58 по Свердловскому проспекту.

Во время аварии никто не пострадал, но сама машина получила механические повреждения.