В центре Челябинска 35-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и въехал в сугроб. От удара машина перевернулась, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Челябинска.
Авария произошла около четырех часов дня во вторник, 2 января, напротив дома № 58 по Свердловскому проспекту.
Во время аварии никто не пострадал, но сама машина получила механические повреждения.Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными на дорогах: соблюдать правила, не отвлекаться на гаджеты, не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров на дороге.
Между тем 37-летняя женщина погибла под Златоустом при столкновении легковушки с «КамАЗом», еще три человека в больнице.