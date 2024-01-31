Марки для избирательных бюллетеней доставили в Челябинскую область

Спецзнаки защитят документы от подделки

Сотрудники управления спецсвязи по Челябинской области доставили в региональный избирком специальные марки, которые будут использовать для защиты бюллетеней от подделок во время выборов президента России. Количество марок равно количеству бюллетеней, которых в Челябинской области будет почти 2,6 миллиона. Подробнее о том, что используют при изготовлении марок, рассказали в пресс-службе Избиркома Челябинской области.

Спецмарки содержат микротекст — миниатюрные символы, которые не распознает копировальная техника; нераппортные гильоширные элементы — сложные узоры из неповторяющихся элементов орнамента; ирисовый раскат — плавные изменения цвета при переходе от одной краски к другой.

«Рабочая группа избирательной комиссии региона в составе заместителя председателя избиркома Артема Миронова, членов комиссии Виталия Шикова и Виктора Вычужанина осуществили прием, пересчет и сортировку доставленных марок»,— уточнили в избиркоме.

После того как бюллетени будут напечатаны — а произойдет это не позднее 6 марта, — марки вместе с избирательными бланками передадут в территориальные и участковые комиссии.

Напомним, голосование на выборах президента Российской Федерации состоится 15, 16 и 17 марта 2024 года. Жители Челябинской области, которые в эти дни не смогут находиться по месту жительства, смогут проголосовать по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Начиная с 29 января и по 11 марта южноуральцы смогут обратиться в любой офис МФЦ и выбрать для себя удобный участок для голосования.

Кроме того, жители Челябинской области смогут проголосовать в электронном виде. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги».

А для тех, кто придет голосовать впервые, подготовили подарки — бейсболку и ручку с логотипом «галочкой-триколором».

Кстати, до выборов в дома южноуральцев постучат обходчики, которые с помощью специального приложения расскажут о порядке избирательных действий, кандидатах, доступных формах голосования и многом другом. Адресно информировать избирателей начнут с 17 февраля. Сейчас вовсю идет подготовка обходчиков.