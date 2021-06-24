Максим Пекарский: «Златоуст пошел по пути хэдхантинга»

Глава Златоуста — о том, как превратить депрессивный муниципалитет в город, где хочется жить

Глава Златоуста Максим Пекарский уверен, что его город может стать привлекательным для жизни, туризма и инвестиций. Для этого надо преодолеть проблемы с тяжелым наследием прошлых лет. Как Златоуст стал одним из лидеров по долгам за газ, почему бизнес неохотно идет на сотрудничество с властями и что нужно сделать, чтобы удержать в городе специалистов — в интервью мэра Пекарского Первому областному информагентству.



Должники-рекордсмены

— Максим Борисович, Златоуст известен долгами перед поставщиками коммунальных ресурсов. Как так вышло?

— На сегодня сумма долга перед ресурсниками перевалила уже за миллиард рублей. Это притом, что у нас бюджет в 2021 году — шесть миллиардов с учетом всех субсидий и дотаций из области. Долги — почти на уровне наших собственных доходов. Неудивительно, что ситуацию держит на контроле губернатор Алексей Текслер.

Основная причина этого — неэффективная котельная в районе металлургического завода, которая потребляет газа больше, чем продает тепла. Так образуются убытки.

Плюс к этому — несовершенная схема теплоснабжения. Слово «схема» я употребляю в плохом смысле. Она придумана в свое время не для обеспечения горожан теплом и горячей водой, а для зарабатывания денег. Котельная находится в одних руках, сети — в других... Все потери на сетях, неплатежи — все это ложится на плечи города. Сейчас как раз работаем над тем, чтобы и котельные, и сети, и вся инфраструктура находились в одних руках. А именно — получение газа, выработка тепла, доведение до конечного потребителя, решение вопросов по уменьшению потерь, проведение ремонтно-профилактических мероприятий и реконструкции. Только тогда это будет работать.

Вот зима 2020-21 годов была сравнительно теплая, от жителей поступали жалобы: в квартирах слишком жарко, все открывали окна. А ведь пандемия, люди сидели по домам. Температуру теплоносителя не снижали, так что понятно — за счёт «перетопа» убытки увеличили. Повторюсь, схема теплоснабжения несовершенна, когда удастся объединить весь комплекс в одних руках — проблема будет решена.





- Мало изменить схему, вы же сами говорите, что старая котельная неэффективна.

Мы заключили концессионное соглашение с инвестором, сейчас идет строительство трех новых блочных котельных в районе метзавода.

С 1 января Златоуст показывает положительную динамику по расчётам с ресурсниками. И все-таки нам остается надеяться на финансовую поддержку области. А правительство готово помогать только тем территориям, которые и сами ищут выход.

Хэдхантинг по-златоустовски

— Не выйдет ли так, что, когда вы организуете новую схему теплоснабжения, тепло уже никому не понадобится? Златоуст недавно уступил Миассу четвертое место по численности населения. Как сделать, чтобы сейчас люди перестали уезжать?

— Надо заинтересовать жителей! В первую очередь — поднять производство, чтобы обеспечить рабочими местами с достойной оплатой труда, строить новое жильё, предоставить качественную образовательную среду и комфортные условия для повседневной жизни. Тогда и оттока населения не будет. Проблема Златоуста в том, что когда-то все без исключения промышленные предприятия города работали на «оборонку». И когда в 1990-е ОПК начал рушиться, не все смогли сориентироваться. Сейчас ситуация выправляется, но все равно: на главных заводах города работает в разы меньшее число людей, чем 30 лет назад.





В город нужно заводить инвесторов, якорных налогоплательщиков, которые свои социальные и экономические функции выполняли бы всегда. Это очень сложно! У нас нет статуса ТОСЭР, а потенциальные инвесторы смотрят далеко наперед и просчитывают издержки. Мы можем дать землю, подключить к сетям, но все смотрят на статус ТОСЭР. Недавно была ситуация с одним из возможных инвесторов. Как только прошла информация об их планах, мы тут же вышли на руководство компании. Пригласили в город, показали площадку, пообещали всю возможную помощь. Площадка их устроила, переговоры с администрацией тоже удовлетворили. Но в ТОСЭР они за пять лет возместили бы все затраты на реализацию своего проекта, а у нас так не вышло бы.





- А попытаться получить нужный статус?

- У области своё видение по территориям с таким статусом. Так что развиваться нужно самим, и, в первую очередь, — диверсифицировать производство. Это еще одна большая проблема Златоуста: все, без исключения, предприятия работали на оборонный комплекс. К сожалению, не все смогли вовремя перестроиться под новые экономические реалии.

- Где выход?





- Мы сейчас пошли по пути хэдхантинга и покупки кадров. Это, на мой взгляд, правильная стратегия. Прежде всего — закрыть бреши в рядах сотрудников социального блока. В частности, в городе остро ощущается нехватка врачей, страшный дефицит детских фельдшеров. И мы вспомнили историю, пожалуй, двадцатилетней давности. Тогда руководство железной дороги специально строило дома для медиков. Мы решили пойти по пути выплаты врачам компенсаций. Приезжающий в город врач получает от администрации полтора миллиона рублей. На любые цели, но с условием, что он отработает в городе минимум семь лет. Есть планы по строительству таун-хаусов в хорошем районе, недалеко от будущей больницы. Зарплаты у медиков сейчас неплохие, но в Челябинске на эти деньги надо еще снять жилье, а в Златоусте тебе, наоборот, денег добавят, и с жильем в перспективе вопрос будет решен. А через некоторое время у нас будет реализован проект по строительству многопрофильного больничного комплекса на 650 койкомест. Современное здание, передовое оборудование — так что, надеюсь, для многих врачей это станет существенным фактором, чтобы остаться и строить своё профессиональное будущее именно здесь.

Возвращение капремонта

- Вы упомянули, что город должен быть комфортным, красивым.

- Учитывая, что город, как и многие другие, дотационный, длительное время из регионального центра существенной помощи не поступало. У нас даже капитального ремонта дорог не было порядка десяти лет. С приходом Алексея Текслера ситуация изменилась. Сегодня, благодаря национальным проектам, помощи областного руководства, Златоуст действительно преображается.

В рамках нацпроекта «Культура» долгожданный ремонт стартовал во дворце культуры «Железнодорожник» — реконструкция завершится в конце этого года. После долгого перерыва открылся ДК «Булат», в следующем году дворец преобразится ещё и внешне. Рассматривается вопрос по ремонту Дома школьника в районе железнодорожного вокзала, работаем над сметами. Ещё сегодня полным ходом идёт ремонт дома культуры в посёлке Центральный.





В прошлом году отремонтировали два участка дорог на 64 миллиона рублей, в этом году идут ремонты уже на 104 миллиона. При этом существенно усилили контроль за качеством работ. Проблемы есть и сейчас, например, широкую огласку получил случай на 5-ой Нижневокзальной улице, где некачественно постелили первый слой асфальта, и была нарушена геометрия. Сейчас решаем этот вопрос, видимо, подрядчикам придется верхний слой снимать. И такой жёсткий контроль на каждом объекте.

— У вас есть проект года: Олег Колесников пообещал благоустроить территорию, разбить парк возле торгово-развлекательного комплекса «Тарелка». Как с ним продвигаются дела?

— Еще до появления торгового комплекса пруд Тарелка уже был точкой притяжения для всего города. Шикарное место, водоем, а у нас их не так много. Предложение Олега Алексеевича на самом деле прозвучало еще в прошлом году. Мы, в рамках своих полномочий, готовы оказать всяческую помощь и содействие. Проект интересный, и наверняка будет востребован людьми.





Разговариваем с Олегом Алексеевичем еще о приобретении и установке каких-то прокатных пунктов — велосипеды, самокаты. Дело в том, что есть проект велодорожки, даже не слишком затратный. Если сделать вдобавок к этому парку Колесникова еще и мост через пруд, закольцевать с машзаводовским маршрутом — получится настоящая Мекка для велосипедистов. Но пока этот вопрос в подвешенном состоянии.

— Что ждать жителям уже в этом году?

— Мы делаем несколько общественных объектов и 11 дворовых территорий. Умышленно уходим от дворов в сторону общественных пространств. Город не должен ограничиваться дворами, тем более, что сейчас нам очень солидно помогает область. В 2020 году обустроили два пространства, в этом году — яблоневый сад, сквер вокруг часовни Александра Невского, на 1-й линии проспекта Гагарина идет активный ремонт. А этот район всегда был неофициальным центром города.





— Вопрос со строительством жилья тоже, думаю, актуален.

— Последние два года мы вообще не строили, в этом году — 16 тысяч «квадратов» к декабрю сдадим. Обращались в областной минстрой, просили увеличить финансирование по этой программе. В нас поверили, выделили средства на строительство еще одного дома. Так что по расселению ветхо-аварийного фонда мы опережаем программу почти на два года. Это отлично! Этим летом мы увидим в Златоусте два работающих крана. А для меня работающие подъемные краны — это один из главных показателей развития города! В 1980-е город строил по 70 тысяч «квадратов» в год, да плюс Златоустовский машиностроительный завод вводил еще 40 тысяч. Нам к этим объемам еще стремиться и стремиться.





— Весной вы представляли губернатору проект благоустройства улицы в районе оружейной слободы «АиРовки».

— Да. Вообще я хочу, чтобы бизнес как-то входил в эту историю с благоустройством. Участок просто просится под реконструкцию: там и ресторан расположен, и оружейная слобода, другие знаковые объекты. Я хочу предложить предпринимателям партнерство: они разрабатывают проект, город выполняет работу. Тем более, наши оружейники собираются проводить в Златоусте мировой съезд производителей украшенного оружия. Надо, конечно, территорию приводить в порядок. К сожалению, не все предприниматели, чья работа представляет интерес для туристов, понимают это и готовы решать вопрос. Видимо, сказывается тяжелое наследие предыдущих администраций. Так что, несмотря на весь потенциал Златоуста, как туристического города, иногда становится перед гостями неловко.

Экотропы в центре города

— Производство — это, безусловно важно. Но ведь у Златоуста есть туристический потенциал: Таганай, ваша знаменитая гравюра...





— Да, Таганай — место притяжения, сюда приезжают со всей страны. У нас есть центр по развитию туризма, им выделили девятиэтажное здание на пути в нацпарк, губернатор дал поручение организовать там хостел. Как правило, туристы приезжают максимум на два дня. Зашли на территорию нацпарка, дошли до Белого Ключа, переночевали, вернулись. Так вот нужно, чтобы туристы, приезжая в Златоуст, знали о том, что здесь можно остаться на три, четыре дня, походить по разным местам, осмотреть достопримечательности. Мы проводим эту работу, есть договоренности с нацпарком об информационном сотрудничестве. Можно организовать трансфер до Тургояка, если люди совсем уж издалека, но есть еще и Красная Горка, есть Златоустовская оружейная фабрика, есть оружейная слобода АиРовка, еще ряд предприятий, которые готовы принять гостей, провести мастер-классы. Человек может уехать домой не с купленным сувениром, а с изготовленным своими руками!

А еще есть моя давняя мечта. Вот гора Косотур, ее видно из моего кабинета. С виду не слишком высокая, но там есть ряд смотровых площадок и пейзажи — не хуже, чем на Таганае. Только идти никуда не надо, учитывая, что она расположена в центре города. В прошлом году мы выиграли федеральный грант на строительство смотровых площадок и лестниц, из бюджета выделяем деньги на парковку. Так в городе появится еще одно популярное место для экотуризма.





— В какое количество оцениваете туристический поток?

— В прошлом году только на Таганай приехали рекордные 200 тысяч человек. Но надо понимать, что не все они готовы передвигаться по горам. Есть достаточно комфортная трасса до Черной Скалы, там можно проехать на автомобиле. Это областная дорога, регион планирует ее заасфальтировать и обустроить велодорожку. Это в планах губернатора. После реализации этой программы приток туристов еще больше увеличится.

Основная масса едет именно на Черную Скалу. В прошлом году в один из дней автомобили стояли от усадьбы нацпарка на километр: турист приехал. В основном, понятно, наш регион, но есть гости из разных уголков страны.

И есть территория в середине нацпарка, бывшая воинская площадка, в километре от центральной усадьбы. Губернатор поставил задачу завести туда сетевой отель. Пока инвесторы жмутся, мало кто верит, что это получится. Но 200 тысяч гостей в год — это очень серьезный аргумент.