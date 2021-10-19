Магнитогорские депутаты выберут главу города из трех претендентов

Конкурсная комиссия пропустила в финал всех кандидатов в мэры города металлургов

19 октября в Магнитогорске прошло заседание комиссии конкурса на соискание должности главы города. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе местного собрания депутатов, «жюри» допустило до голосования всех трех кандидатов на пост мэра.



Как сообщало ИА «Первое областное», срок полномочий действующего главы Сергея Бердникова истекает в ближайшие дни. На должность мэра изначально заявились три человека: сам Сергей Бердников, заместитель директора ООО «Передовые инженерные технологии» Анатолий Ефименко и ведущий инженер цеха «Прокатсервис № 5» ООО «ОСК» Денис Савельев.

«Сегодня конкурсная комиссия заслушала выступления кандидатов и оценила их программы. По итогам совещания все трое допущены к голосованию. Нового главу выберут депутаты городской думы 26 октября, на сайте представительного органа будет организована видеотрансляция», — сообщает пресс-служба Магнитогорской думы.

В конкурсную комиссию от региональных властей вошли начальник управления внутренней политики Виталий Шиков, вице-спикер ЗСО Анатолий Брагин и заместитель руководителя аппарата губернатора Челябинской области Татьяна Язовских.