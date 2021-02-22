На Южном Урале объединившимся с СР партиям посочувствовали в "Родине"

В Москве 22 февраля ратифицировали объединение трех политических партий

22 февраля в Москве лидеры и члены трех политических партий — «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» — приняли манифест об объединении. Решение было одобрено на трех проходящих одновременно съездах.



По информации пресс-службы «Справедливой России», на вечер 22 февраля известны общие итоги объединительного съезда: во главе новой «Социалистической партии «Справедливая Россия — патриоты за правду» остается лидер старой СР Сергей Миронов. Лидеры «За правду» — Евгений (Захар) Прилепин и «Патриотов России» — Геннадий Семигин — становятся сопредседателями, их партии прекращают существование как самостоятельные политические силы. Тройка вождей, по предварительным прикидкам, возглавит список нового движения на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

Ставший реальностью союз трех партий не оставил равнодушными других политиков. Так, сегодня лидер партии «Родина» в Челябинской области Сергей Смышляев на своей странице в Facebook посочувствовал коллегам из «Патриотов России» и «За правду», заявив, что в новой структуре все они остаются на вторых ролях, уступая лидерство справедливороссам.



«Всю эту зиму гуляли слухи о том, что „Родина“ также будет поглощена. Благо, отстояли... В Челябинске „Патриотам“ и „За Правду“ невозможно тягаться с местными эсерами. Им здесь отойдут даже не вторые или третьи роли. Поэтому, коллеги, жду вас в наших рядах. Нам, как и нашим землякам, нужны патриоты родного края», — заявил Смышляев.

Напомним, о будущем объединении трех партий стало известно в январе 2021 года. Руководители СР, «За правду» и «Патриотов» 28 января составили манифест, включающий «12 принципов правды, патриотизма и справедливости». В их числе рост роли государства в экономике, реформа налогообложения, активизация борьбы с коррупцией, рост МРОТ и пенсий и многое другое.