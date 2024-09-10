Лидерами по электронному голосованию на Южном Урале стали Озерск, Нагайбак и Локомотивный

На выборах 7—8 сентября в Челябинской области не было ни одного сбоя системы ДЭГ

Явка в системе дистанционного электронного голосования в Челябинской области составила 89%, и это сопоставимо с явкой в целом по стране, сообщил член Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Александр Анисимов.

«Из тех, кто зарегистрировался на ДЭГ, — а, напомню, это 171 тысяча 309 человек — проголосовали в итоге 89% — более 151 тысячи человек. Средний показатель по России тоже порядка 90%. То есть наш регион находится в общем тренде. Лидерами по электронному голосованию стали Озерск, Нагайбак и Локомотивный», — рассказал он.

Александр Анисимов отметил, что система совершенствуется и голосовавшие по ДЭГ не впервые отмечали, что система стала чуть проще и понятнее. Об этом говорили в том числе жители Челябинска, у которых было три бюллетеня.

«И результаты голосования в ДЭГе тоже достаточно все понятны и прозрачны. Не было зафиксировано ни одного принуждения к голосованию — по нашим графикам все было плавно у нас. И в целом нареканий по работе ДЭГа, в том числе и по наблюдению, на этой кампании не было совсем. Не было ни одного сообщения касательно сбоев системы. То есть бюллетени не пропадали, и люди не теряли свои голоса», — добавил эксперт.

Для снижения недоверия к дистанционному электронному голосованию, которое сохраняется у некоторого процента населения, в день голосования в ЦОН сделали открытый доступ к системе ДЭГ.

«Избиратели, которые приходили к нам в штаб в качестве посетителей, могли даже проверить свой голос. Мы показывали им, насколько система открытая и как можно отследить, действительно ли голос каждого учтен», — рассказал Анисимов.

Он добавил, что система продолжит совершенствоваться, в том числе с учетом интересов граждан с ограничениями по здоровью:

«Например, слабовидящие избиратели в ДЭГ, понятное дело, испытывают трудности при голосовании. Вместе с Юлией Александровной (Сударенко, уполномоченным по правам человека в Челябинской области. — Прим. авт.) готовим предложение, чтобы в следующем году добавили в систему ДЭГ и аудиопомощник, который помогал бы таким лицам».

Руководитель Центра общественного наблюдения Николай Дейнеко добавил, что совершенствуется также защита портала, где проходит электронное голосование. По его словам, в дни выборов отмечалось «огромное количество попыток DDOS-атак, но ни одна из них не увенчалась успехом».