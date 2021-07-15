Лидер челябинского отделения ЛДПР выдвинулся в Госдуму по Златоусту

Его соратник Дамир Байтенов подал документы для участия в выборах в Магнитогорском округе

Окружные избиркомы Челябинской области продолжают прием документов от выдвинутых политическими партиями одномандатников. 15 июля бумаги для участия в выборах в Госдуму подали действующий депутат Думы от ЛДПР Виталий Пашин и его однопартиец Дамир Байтенов, сообщает пресс-служба регионального отделения либерал-демократов.



Виталий Пашин, как и планировалось, выдвигается в Госдуму по Златоустовскому одномандатному округу. Дамир Байтенов, координатор магнитогорского отделения партии, станет кандидатом у себя на родине. Напомним, Виталий Пашин по результатам федерального съезда ЛДПР, кроме одномандатного округа, идет в Госдуму еще и как лидер регионального партийного списка.

По информации Челябинского облизбиркома, 15 июля также выдвинулся в депутаты-одномандатники по Металлургическому округу представитель партии «Родина», руководитель общественной экологической организации «Зеленый город» Александр Татарников. Обком КПРФ выдвинул по Коркинскому округу депутата Советского райсовета Челябинска Степаниду Смирнову.