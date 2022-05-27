Либерал‑демократы выбрали Леонида Слуцкого преемником Владимира Жириновского

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме избран на федеральном съезде партии единогласно

27 мая на внеочередном 34-м съезде ЛДПР российские либерал-демократы единогласно избрали нового председателя партии. Все делегаты от регионов единогласно назвали фамилию Леонида Слуцкого, руководителя фракции в Госдуме. Трансляцию съезда организовала пресс-служба ЛДПР.



Напомним, 6 апреля после тяжелой болезни скончался бессменный на протяжении многих лет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Леонид Слуцкий был назначен врио руководителя партийной фракции в Государственной думе. 18 мая Высший совет ЛДПР утвердил его в этой должности.

Съезд для избрания нового председателя партии был назначен руководством ЛДПР на 27 мая. Челябинскую область представляет депутат регионального ЗСО Виталий Пашин.

Ранее пресс-служба ЛДПР сообщала, что 26 мая Высший совет партии выразил поддержку Леониду Слуцкому и рекомендовал делегатам съезда включить его кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

Леонид Слуцкий на выступлениях в Госдуме не раз подчеркивал, что партия продолжит следовать политике Владимира Жириновского. Однако новый председатель не исключает, что стратегию в будущем придется модернизировать.