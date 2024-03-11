Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить выплату на уровне не ниже одного МРОТ для граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также за престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, либо гражданами, достигшими 80 лет. Соответствующее письмо Леонид Слуцкий направил в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина 10 марта 2024 года, сообщает пресс-служба партии.
«Уход за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами — это невероятно тяжелый, как физически, так и психологически, труд. При этом он осуществляется ежедневно, без выходных и праздников, независимо от времени суток. Забота о таких гражданах равна полноценному рабочему дню. Поэтому считаю необходимым установить в таких случаях выплаты в размере не ниже одного МРОТ. Это поддержит наших граждан, взявших на себя тяжелые обязательства заботиться о тех, кто нуждается в постоянном уходе, поможет им чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне, позволит приобрести необходимые вещи, лекарства, продукты питания», — прокомментировал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Согласно действующему законодательству предусмотрены различные ежемесячные выплаты и компенсации за уход, размер которых составляет 10 000 рублей. Но эту сумму могут получить только родители, опекуны, попечители и усыновители, ухаживающие за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и инвалидом с детства I группы. Если ухаживают бабушки, тети и другие родственники, то они могут получить только 1200 рублей.
Председатель ЛДПР предложил установить единую выплату для лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, либо гражданами, достигшими 80 лет, в размере не ниже одного МРОТ вместо текущих размеров в 10 000 и 1200 рублей.
По мнению Леонида Слуцкого, это устранит социальную несправедливость, а также обеспечит достойной оплатой труда вынужденно неработающих лиц, которые взяли на себя сложные обязательства по уходу за такими гражданами.