Леонид Слуцкий: выплата по уходу за инвалидами должна быть не ниже одного МРОТ

Чаще всего граждане не имеют возможности работать

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить выплату на уровне не ниже одного МРОТ для граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также за престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, либо гражданами, достигшими 80 лет. Соответствующее письмо Леонид Слуцкий направил в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина 10 марта 2024 года, сообщает пресс-служба партии.

«Уход за детьми-инвалидами и престарелыми гражданами — это невероятно тяжелый, как физически, так и психологически, труд. При этом он осуществляется ежедневно, без выходных и праздников, независимо от времени суток. Забота о таких гражданах равна полноценному рабочему дню. Поэтому считаю необходимым установить в таких случаях выплаты в размере не ниже одного МРОТ. Это поддержит наших граждан, взявших на себя тяжелые обязательства заботиться о тех, кто нуждается в постоянном уходе, поможет им чувствовать себя увереннее в завтрашнем дне, позволит приобрести необходимые вещи, лекарства, продукты питания», — прокомментировал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Согласно действующему законодательству предусмотрены различные ежемесячные выплаты и компенсации за уход, размер которых составляет 10 000 рублей. Но эту сумму могут получить только родители, опекуны, попечители и усыновители, ухаживающие за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и инвалидом с детства I группы. Если ухаживают бабушки, тети и другие родственники, то они могут получить только 1200 рублей.

Председатель ЛДПР предложил установить единую выплату для лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, престарелыми гражданами, нуждающимися в постоянном уходе, либо гражданами, достигшими 80 лет, в размере не ниже одного МРОТ вместо текущих размеров в 10 000 и 1200 рублей.

По мнению Леонида Слуцкого, это устранит социальную несправедливость, а также обеспечит достойной оплатой труда вынужденно неработающих лиц, которые взяли на себя сложные обязательства по уходу за такими гражданами.