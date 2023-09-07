ЛДПР предложила поддерживать региональные вузы для привлечения молодежи

Лидер партии Леонид Слуцкий — о распределении возможностей и экспериментах с ЕГЭ

Программная статья лидера ЛДПР Леонида Слуцкого приобрела отклики в регионах. Тезисы статьи опубликовала «Российская газета». Так, Леонид Слуцкий высказался о проблеме миграции молодежи из регионов. А депутаты Законодательного собрания Челябинской области от фракции рассказали, что их дети-студенты учатся в родном городе.

Леонид Слуцкий назвал «лакмусовой бумажкой» вопрос развития региона и приток молодого поколения.

«Эксперимент с ЕГЭ усиливает миграционные тенденции, вымывая мозги из регионов. Надо поддерживать региональные вузы. Там уже сейчас учат не хуже, чем в столице. Пора распределять возможности. Нельзя так: одним — всё, а другим — по остаточному принципу. Высшая школа в регионах — базовые площадки для подготовки сильных, незаурядных выпускников», — отметил Слуцкий.

Во фракции ЛДПР в Законодательном собрании Челябинской области предложение поддержали. Кстати, старшие дети депутатов от партии учатся в вузах Челябинска.

Алексей Беседин заверил: на Южном Урале можно получить качественное образование, за ним не нужно никуда ехать.

«Челябинск и другие города за последние несколько лет преобразились, появилось больше возможностей для реализации. Челябинская область если не возглавит этот рейтинг, то будет в первых строчках. Мощный якорь — это строительство межуниверситетского кампуса. Свою роль в развитии науки играет поддержка молодых ученых — в том числе выплаты в размере одного миллиона рублей на приобретение жилья, взаимодействие с промышленными предприятиями, модернизация образовательной базы, лаборатории вузов и техникумов», — отметил он.

Напомним, проект межуниверситетского кампуса реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об открытии инженерных классов на базе школ.

«Регионы конкурируют в первую очередь за молодежь, потому что это наше будущее. Поэтому там, где будут лучшие школы, вузы, будут созданы предприятия, производящие современное оборудование, эти регионы будут выигрывать конкуренцию внутри нашей страны. Поэтому для меня как для губернатора важно, чтобы современные технологии развивались в Челябинской области», — резюмировал ранее глава региона.