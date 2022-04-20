Кусинский район передаст Златоусту поселок с одним жителем

В состав Златоустовского городского округа войдет чрезвычайно малонаселенный поселок Ай

20 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили передачу населенного пункта от одного муниципалитета другому. Комитет по законодательству ЗСО согласился с тем, что поселок Ай войдет в состав Златоустовского городского округа, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Инициатором передачи стало Cобрание депутатов Кусинского района. Как пояснил председатель собрания Евгений Щербаков, поселок возле железнодорожной станции Ай находится гораздо ближе к Златоусту, но до сих пор формально входил в состав Медведевского сельского поселения Кусинского муниципалитета. Однако Куса не против передачи. Как выяснилось — потому что в населенном пункте проживает один-единственный житель, и тот со златоустовской пропиской.

Председатель комитета по законодательству ЗСО Анатолий Брагин отметил, что эта курьезная ситуация существует уже порядка 15 лет. Кусинский спикер согласился: он возглавляет представительный орган с 2016 года, и попытки передать Ай Златоусту предпринимались еще до избрания Щербакова депутатом.